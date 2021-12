Het blijft de komende week koud en regenachtig in Nederland. Ook is er een grote kans op natte sneeuw, meldt Weerplaza zondag.

Afgelopen week was het op veel plaatsen vrij koud en nat, en daar lijkt ook deze week weinig verandering in te komen. Het blijft wisselvallig en op sommige dagen is het gevoelig koud.

Maandag begint droog, maar later gaat het vanuit het westen regenen. In het oosten is daarbij kans op natte sneeuw. De temperatuur ligt tussen de 4 en 6 graden.

Dinsdag begint opnieuw droog en de zon laat zich zo nu en dan zien. Later op de dag wordt het bewolkt en trekt vanuit het westen een regenzone over het land. In het binnenland kan hierbij natte sneeuw voorkomen. Het wordt iets warmer dan maandag met 6 tot 8 graden.

Woensdag wordt waarschijnlijk de zonnigste dag van de week. Hoewel een zuidenwind zorgt voor bewolking en er kans is op een enkele lokale bui, blijft het op de meeste plaatsen droog en laat de zon zich regelmatig zien. Op donderdag gaat het weer regenen en met 4 graden ligt de middagtemperatuur iets lager dan andere dagen deze week.

Ook in de aanloop naar het weekend zijn we nog niet klaar met de regen. Storingen weten ons land te vinden en vooral in de avond en nacht zullen die voor nattigheid zorgen. De temperatuur neemt door een zuidwestelijke stroming wel iets toe tot 6 à 9 graden.