Een vrouw is zaterdagavond lichtgewond geraakt toen er een brandend voorwerp in een woning in Wieringerwerf (Noord-Holland) werd gegooid. De politie doet onderzoek en zoekt getuigen.

Omstreeks 22.15 uur lagen de twee bewoners te slapen toen plotseling de ruiten uit de voordeur werden geslagen door meerdere personen. Vervolgens werd er een brandend voorwerp naar binnen gegooid, waarna er brand uitbrak in de woning.

De 22-jarige bewoonster raakte lichtgewond. Ook is de auto van de bewoners vernield. De brandweer heeft de brand geblust. De woning heeft flinke schade opgelopen.

De politie doet onderzoek naar de toedracht van deze brand. Vermoedelijk ligt er een conflict aan ten grondslag. De politie roept getuigen op zich te melden via 0900-88 44 of anoniem via 0800-7000.