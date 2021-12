Een stukje bot dat volgens de overlevering toebehoorde aan Sint-Nicolaas wordt op zondag 5 december bijgezet in de basiliek van de Heilige Nicolaas in Amsterdam. De basiliek had nog niet eerder een reliek van de heilige in haar bezit. De bijzetting gebeurt tijdens een mis in aanwezigheid van bisschop Jan Hendriks van het bisdom Haarlem-Amsterdam.

Het gaat om een stuk rib van Nicolaas, zegt broeder Adelbert, de reliekenbeheerder van de Abdij van Egmond. Het relikwie was een kleine duizend jaar in het bezit van deze abdij. Die schenkt het nu aan de bevolking van Amsterdam.

Nicolaas was in de vierde eeuw na Christus bisschop van de Turkse plaats Myra, die nu Demre heet. Hij werd vereerd om zijn diepreligieuze leven en is al sinds 1300 beschermheilige van Amsterdam.

Broeder Adelbert zegt dat hij kan instaan voor de authenticiteit van het reliek. "Het stuk rib is echt zeker van deze heilige", zegt hij. De geschiedenis van dit stukje gebeente is volgens hem gedocumenteerd tot het jaar 1087.

De diaken van de Nicolaasbasiliek, Rob Polet, was bij de NOS iets minder stellig over de aard van het reliek. Hij vertelde dat een patholoog heeft bevestigd dat het botfragment toebehoorde aan een mens en ouder dan duizend jaar is. "Het gaat gezien de vorm om een stukje kaak of schouderblad. Maar ook dit is een kwestie van geloven: je weet het niet zeker, maar je gelooft het wel."

Het is het eerste Nicolaas-relikwie dat in Amsterdam wordt bijgezet. De Egmondse benedictijnenabdij houdt zelf na de schenking nog vier relieken van Sint-Nicolaas over.