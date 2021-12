Langs de A28 in Zeist is vrijdag een overleden goudjakhals gevonden. Een voorbijganger vond het dier in de berm en dacht eerst dat het een vos was. Uit nader onderzoek bleek dat het om een goudjakhals ging, schrijft De Stentor. De diersoort is pas vijf keer eerder in Nederland gezien.

Boswachter Kees Oostenbrink kreeg vrijdagavond een telefoontje over de vondst en kwam naar de plek waar de voorbijganger het dode dier aantrof. Oostenbrink zag direct dat het geen vos was, vertelt hij tegen De Stentor, maar vond een goudjakhals ook onwaarschijnlijk: "Goudjakhals spookte wel even door mijn hoofd, maar die zijn zo zeldzaam, dus ik dacht: dat zal het wel niet zijn."

Na een bezoek aan de dierenambulance vervolgde de boswachter zijn weg naar een roofdierbioloog Jaap Mulder. Mulder zag het gelijk: "Dit is een goudjakhals." Op dit moment doet de bioloog verder onderzoek naar het dier.

Volgens Mulder is het een mannetjesdier van nog geen jaar oud. Aan zijn verwondingen te zien, het dier heeft onder meer gebroken poten, heeft de goudjakhals een tik van een auto gehad. Boswachter Oostenbrink: "Vermoedelijk lag hij er al een paar dagen, want hij was niet meer goed genoeg om op te zetten."

Bijzonder dat de goudjakhals in West-Europa te zien is

Oostenbrink spreekt van een bijzondere vondst. "Ik heb nog geen enkele melding gehad van een goudjakhals in dit gebied. Het was ook echt wel een apart beest om te zien."

Goudjakhalzen komen normaal gesproken voor in Griekenland, op de Balkan en in de Kaukasus, maar inmiddels is bekend dat de diersoort steeds verder naar het westen oprukt. In Duitsland zijn inmiddels al tientallen meldingen over goudjakhalzen gedaan. Ook in Scandinavië wordt het dier steeds vaker gezien.