Prinses Beatrix is positief getest op het coronavirus, laat de Rijksvoorlichtingsdienst zaterdagavond weten. Ze had zich laten testen nadat ze milde verkoudheidsklachten had.

De 83-jarige prinses zit in thuisisolatie.

Prinses Beatrix kwam maandagochtend na een vierdaags werkbezoek terug uit Curaçao. Daar vertelde ze dat ze tweemaal gevaccineerd is tegen het coronavirus en al een boosterprik heeft ontvangen.

Prinses Beatrix begon haar werkbezoek met het streng handhaven van de twee meter afstand, zoals dat op het eiland verplicht is, omdat ze zoveel mogelijk in haar 'bubbel' wilde blijven. Ook droeg ze aan het begin van het bezoek een mondkapje. Coronaregels als afstand houden en mondkapje dragen werden in de loop van haar bezoek niet altijd meer opgevolgd.

Ze vloog zondagavond laat, Nederlandse tijd, terug op een lijnvlucht van KLM.

De moeder van koning Willem-Alexander lag afgelopen juni in het ziekenhuis in Leiden vanwege een middenoorontsteking.