Doordat er de afgelopen dagen geen infecties met het westnijlvirus gevonden zijn, heeft Sanquin, de organisatie verantwoordelijk voor bloedvoorziening in Nederland, de monitoring van bloeddonaties stopgezet. Dat bevestigt de non-profit-organisatie zaterdag aan NU.nl. Sanquin had eerder al aangekondigd het onderzoek te zullen stoppen bij het uitblijven van infecties.

Het westnijlvirus is een besmettelijk virus dat van vogels komt en via muggen verspreid kan worden naar bijvoorbeeld zoogdieren en mensen. Mensen kunnen het virus niet onderling overdragen, maar het kan wel gebeuren dat iemand door bloed- of orgaantransplantatie besmet raakt.

"Er speelt op dit moment niks bijzonders en daarom hebben we de monitoring afgerond", aldus een woordvoerder. "We zullen weer opstarten als er een directe aanleiding voor is."

In 2020 en 2021 zijn door Sanquin 75.000 bloeddonaties gecontroleerd. Infecties werden uiteindelijk niet aangetroffen. Een donor leek besmet, maar een bevestigingstest wees vervolgens uit dat het om het nauw verwante usutuvirus ging, niet om het westnijlvirus.