In een onderzoek naar handel in vuurwapens heeft de politie dinsdagochtend op twaalf plaatsen huiszoekingen gedaan en vijf verdachten aangehouden, meldt de politie vrijdag. Daarbij werden automatische vuurwapens, stroomstootwapens, geweren en revolvers in beslag genomen, evenals munitie en diverse 3D-printers waarmee vuurwapenonderdelen kunnen worden geprint.

De invallen in woonhuizen en bedrijfspanden waren in Rotterdam, Den Haag, Dordrecht, Papendrecht, Bergen op Zoom, Halsteren en Yerseke.

Van de vijf verdachten zitten er drie nog vast: een 37-jarige man uit Yerseke en een 40-jarige man en een 43-jarige vrouw uit Den Haag. Ze zijn vrijdag voorgeleid aan de rechter-commissaris en blijven twee weken in de cel.

Twee anderen mochten naar huis, maar blijven wel verdachte in de zaak. Het gaat om een 31-jarige man uit Papendrecht en een 59-jarige man uit Yerseke. De politie sluit meer aanhoudingen niet uit.