Twee complotdenkers die verhalen verspreidden over pedoseksuele netwerken in Bodegraven moeten een psychiatrisch onderzoek ondergaan in het Pieter Baan Centrum. Dat besloot de rechtbank in Den Haag vrijdag. Zij stonden samen met een derde verdachte terecht voor opruiing en doodsbedreigingen tegen demissionair premier Mark Rutte, RIVM-directeur Jaap van Dissel en een huisarts in Bodegraven.

Joost K. groeide op in Bodegraven en beweert dat hij in zijn jeugd misbruikt is, en daarnaast getuige was van satanische kindermoorden. Hiervoor levert hij geen enkel bewijs. K. noemde Rutte een "satanische pedofiel" die de zee in moet worden gejaagd. Van Dissel verdiende volgens K. "een nekschot" voor wat hij kinderen in Bodegraven zou hebben aangedaan. Na deze uitspraken kreeg Van Dissel bewaking.

Volgens het Openbaar Ministerie leidt K. aan een psychiatrische stoornis en mogelijk waanbeelden, waarvoor hij nader onderzocht moet worden. K. gaat akkoord met een onderzoek. Tijdens de zitting betuigde K. spijt voor zijn bedreigingen. Die gingen veel te ver, aldus zijn advocaat Peter Plasman. Maar K. blijft bij zijn beschuldigingen dat hij in zijn kinderjaren ernstig misbruikt is door Van Dissel en de huisarts uit Bodegraven.

Een tweede verdachte, Wouter R., wordt ook opgenomen in het Pieter Baan Centrum. R. zit al sinds half juni een straf van een half jaar uit wegens bedreiging van de advocaat van de gemeente Bodegraven en ook omdat hij opruiende filmpjes over RIVM-directeur Van Dissel had verspreid.

Een derde complotdenker, Hans de M., kan zijn proces in vrijheid afwachten, maar mag zich niet vertonen in Bodegraven en zich ook niet meer uitlaten over Rutte en anderen.

Justitie: Red Pill Journal was 'orgie van verdachtmakingen'

Het drietal verspreidde de complottheorieën via het YouTube-kanaal Red Pill Journal. De vierde verdachte in deze zaak is de bekende complotdenker Micha K. Hij zit op dit moment in afwachting van uitlevering in een cel in Noord-Ierland. Over zijn uitlevering wordt in januari beslist. K. moet nog een straf uitzitten van 187 dagen wegens bedreigingen van de hoofdredacteur van de NOS en een journalist van De Telegraaf.

In het Red Pill Journal spraken de complotdenkers ook over het coronabeleid. De M. zei over demissionair minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid): "Pak, hem, douw hem in je kofferbak, hij moet opgeruimd worden. Einde discussie, einde democratische wegen. Deze dokter Mengele, moorddictator, moet opgeruimd worden." Hierbij maakte hij snijdende bewegingen langs zijn keel.

De M. heeft inmiddels "onbeschrijfelijk veel spijt" van zijn dreigementen, aldus zijn advocaat, die verder stelt dat zijn cliënt inmiddels heeft gebroken met de andere complotdenkers.

De M. is een handelaar in vogels; het programma Opgelicht wijdde een uitzending aan hem en zijn website Tammevogels.nl. Ook is hij een zelfbenoemde online prediker. Hij beweert dat mondkapjes afkomstig zijn uit de hel en de coronapandemie bestaat volgens hem niet.

Burgemeester Bodegraven kondigde noodverordening af na bedreigingen

Begin dit jaar trokken aanhangers van de complotdenkers naar Bodegraven om bloemen te leggen op kindergraven van vermeende slachtoffers van satanische rituelen. Nabestaanden reageerden geschokt. Oud-burgemeester Christiaan van der Kamp en gemeenteambtenaren werden ernstig bedreigd.

In jul besloot de rechter dat de complotdenkers moesten stoppen met hun beschuldigingen en al hun uitingen over Bodegraven van internet moesten verwijderen. In oktober werden op last van het OM twee kanalen op de berichtenservice Telegram gesloten, waar de complotdenkers actief waren en die in totaal door dertienduizend mensen werden gevolgd.