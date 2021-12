Tijdens het sinterklaasweekend is het wisselvallig, meldt Weerplaza vrijdag. De temperatuur is daarbij aan de lage kant voor begin december.

Normaal is het begin december gemiddeld 7 graden. Vandaag wordt deze temperatuur alleen in het noordwesten van het land bereikt. Een stevige zuidwestenwind maakt het voor het gevoel guur. Daarbij is het vooral in de middag en avond regenachtig.

In het sinterklaasweekend trekt een lagedrukgebied van noord naar zuid over ons land. Daardoor blijft het wolkendek meestal gesloten en valt er opnieuw van tijd tot tijd (mot)regen. Morgen is het vooral later in de ochtend, middag en avond soms nat en komt de wind veelal uit westelijke richting.

De zon kan mogelijk later op zondag in enkele regio's even tevoorschijn komen, maar wolken bepalen grotendeels het weerbeeld. Af en toe regen of motregen is daarbij verspreid over de hele dag mogelijk. In Limburg is kans op natte sneeuw, want de lucht is kouder dan zaterdag. Het wordt maximaal 4 tot 6 graden. De gevoelstemperatuur is door een noordelijke wind een stuk lager.

Hoe hard het gaat waaien hangt af van de precieze koers van het lagedrukgebied en de luchtdrukverschillen. Het ziet ernaar uit dat de wind op zaterdag vooral in het middag matig tot vrij krachtig is. Op zondag komt de wind zoals hierboven vermeld uit een andere hoek. Mocht je komend weekend naar buiten gaan, dan is de kans groot dat je door wind en weer moet.