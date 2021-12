De gasopslag in het westen van de provincie Groningen kan de toevoer van aardgas voor Nederlandse huishoudens vervangen. Hierdoor zou het grote gasveld in het oosten van de provincie eerder dicht kunnen. Het Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) concludeert dat in een vrijdag gepubliceerd advies aan het ministerie van Economische Zaken.

De gasopslag in Grijpskerk leidt niet tot bodemdaling of kans op aardbevingen, blijkt uit het advies. Wel moet het aardgas van samenstelling veranderen, aangezien het gas in Grijpskerk nu geschikt is voor de industrie en niet voor huishoudens.

Een nieuw te bouwen stikstoffabriek in de provincie moet ervoor zorgen dat het gas uit Grijpskerk ook voor huishoudens te gebruiken is. Deze aanpassingen aan het gas hebben geen gevolgen voor mens en milieu, stelt het SodM. Verder hoeft er niets aan de bestaande opslag in Grijpskerk te veranderen, laat een woordvoerder weten.

Het SodM adviseert het ministerie om de gasopslag in Grijpskerk zo optimaal mogelijk in te zetten en zo min mogelijk gas te winnen uit het Groningenveld. Het ministerie zegt dit advies mee te wegen bij het besluit over de inzet van de gasopslag. Wanneer het besluit precies valt, is nog niet duidelijk.

Als de plannen doorgaan, kan het huidige gasveld waarschijnlijk in 2023 of 2024 sluiten. Anders zou het Groningenveld in het oosten van de provincie nog tot 2028 als reserveopslag dienen. Het kabinet besloot in 2018 de Groningse gaskraan dicht te draaien.