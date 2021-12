Demonstranten van DemNed, de Nederlandse koepelorganisatie voor Koerden in Nederland, hebben vrijdag het gebouw van de organisatie voor het verbod op chemische wapens (OPCW) aan de Johan de Wittlaan in Den Haag bestormd. Er zijn tussen de veertig en vijftig personen aangehouden, laat een politiewoordvoerder aan NU.nl weten.

Een gemeentewoordvoerder bevestigt dat de demonstratie was aangemeld door DemNed. Ze demonstreerden onder meer tegen het vermeende gebruik van chemische wapens in Koerdische dorpen door Turkije. Ook werd met vlaggen opgeroepen tot het vrijlaten van de Koerdische leider Abdullah Öcalan, die sinds 1999 in een Turkse gevangenis zit.

De politie was bij het protest aanwezig. Omdat de betogers op een gegeven moment het gebouw van de OPCW betraden, werden ze aangehouden. De politie schaalde vervolgens "ongelooflijk snel" op, aldus de woordvoerder. Waarom de betogers het gebouw bestormden, is nog onduidelijk.

Er werden ambulances en een traumahelikopter opgeroepen. Gewonden zijn er voor zover bekend niet gevallen. De Johan de Wittlaan werd afgesloten. Iets verderop bij het Catshuis demonstreerden ongeveer twintig mensen voor hetzelfde doel.

30 Politie arresteert demonstranten die pand in Den Haag bestormden

OPCW won in 2013 Nobelprijs voor strijd tegen chemische wapens

De OPCW waakt over de Chemical Weapons Convention (CWC), een verdrag dat in 1997 in werking is getreden. Het doel van de OPCW is om chemische wapens permanent uit te bannen door bestaande voorraden te vernietigen en om te voorkomen dat dergelijke wapens opnieuw verschijnen. De lidstaten zijn verplicht hun voorraad chemische wapens op te geven bij de OPCW, die dan toeziet op de vernietiging.

De organisatie werd in 2013 de Nobelprijs voor de Vrede toegekend wegens haar inspanningen om chemische wapens te elimineren.