De vreugdevuren in Den Haag gaan dit jaar toch niet door, meldt de gemeente donderdag. In oktober werd besloten dat ze, met de juiste veiligheidsmaatregelen, wel opgebouwd mochten worden. Volgens burgemeester Jan van Zanen is er door de coronaregels echter te veel onzekerheid en zijn er te weinig aanknopingspunten om de voorbereidingen verder voort te zetten.

"Voor alle partijen is dit een grote tegenvaller", aldus Van Zanen. "Er is vanaf januari tot vandaag met vereende krachten gewerkt aan het verantwoord realiseren van de nieuwe vorm van deze Haagse traditie. We hadden toen nooit gedacht dat het coronavirus voor de tweede keer het vreugdevuur zou dwarsbomen."

De vreugdevuren zijn al tientallen jaren lang een traditie in Den Haag. Buurten bouwen hoge stapels van kratten en kerstbomen en zetten die vervolgens in brand.

Twee jaar geleden werd de traditie ook al afgelast. Dat leidde tot grote onrust en rellen. Vooral tussen Scheveningen en Duindorp, twee wijken die vlak bij elkaar liggen, is rivaliteit. Dat ging mis tijdens de jaarwisseling 2018/2019. De torens werden hoger gebouwd dan toegestaan, waarna er door harde wind bij Scheveningen een vonkenregen ontstond. Brandende stukjes hout vlogen over de huizen, waardoor op meerdere plekken branden woedden.

Daarom werden, voordat de bouwers dit jaar groen licht kregen, gesprekken gevoerd over maatregelen ter bescherming van paviljoens die tijdens de winter op het strand mogen blijven staan. De vergunningen voldeden aan alle eisen, maar corona gooit dus roet in het eten.