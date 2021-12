De directeur van de Amersfoortse begraafplaats die eerder dit jaar toestemming gaf voor een spirituele bijeenkomst bij kindergraven, is door de gemeente op non-actief gesteld. De directeur legt in afwachting van een onderzoek dat de Nationale ombudsman uitvoert zijn taken neer, schrijft burgemeester Lucas Bolsius aan de gemeenteraad.

De directeur van begraafplaats Rusthof, die onder de gemeente valt, had een groep van zes personen toestemming gegeven om op 11 september een bijeenkomst te houden op het kindergedeelte om "spirituele energieën te onderzoeken van overledenen".

De seance kwam aan het licht doordat de vader van een overleden kind een videocamera vond op Rusthof. Daarop stonden filmpjes van de mensen met vermeende paranormale gaven bij onder andere een kindergraf, buiten de openingstijden van de begraafplaats.

De zaak heeft ondanks brieven met uitleg voor veel onrust gezorgd in Amersfoort.

Een echtpaar van wie kinderen op de begraafplaats liggen, spanden een kort geding aan om erachter te komen wat zich die avond precies heeft afgespeeld. De rechter bepaalde woensdag dat zij inzage krijgen in de mails die deelnemers aan de seance aan de gemeente stuurden.

De Nationale ombudsman komt op 17 december met een rapport over de gebeurtenissen op de begraafplaats. "Afhankelijk van de uitkomsten van het onderzoek zullen verdere afspraken worden gemaakt over de positie van de directeur", stelt de gemeente Amersfoort.