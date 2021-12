Twee mannen zijn donderdag door de rechtbank in Rotterdam veroordeeld tot gevangenisstraffen voor deelname aan een terroristische organisatie en opruiing tot een terroristisch misdrijf. Beiden krijgen een straf van 24 maanden, waarvan 18 voorwaardelijk. Een van de mannen is vrijgesproken van het voorbereiden van een terroristische aanslag op demissionair premier Mark Rutte.

Het tweetal maakte deel uit van het zogeheten The Base, een internationaal netwerk van rechts-extremisten, dat in chatgroepen het bezit van vuurwapens aanprijst en dreigt met vuurwapengeweld. In de Verenigde Staten, Groot-Brittannië en Canada wordt The Base aangemerkt als een terroristische organisatie.

De rechter is van mening dat het tweetal berichten heeft verspreid om aanhangers voor The Base te werven en op te roepen tot geweld tegen gekleurde mensen, homoseksuelen en Joden.

Steven V. (21) uit Amsterdam noemde zichzelf in de chatgesprekken die de Volkskrant heeft ingezien "een nationaalsocialist", die wilde "verwoesten om te creëren". In een van zijn berichten schreef hij: "We kunnen keer een neger ontvoeren en droppen in de bos en dan op hem jagen." V. beweerde dat hij wist welke fietsroutes minister-president Rutte gebruikte van en naar zijn werk. Tijdens de behandeling van zijn zaak twee weken geleden ontkende hij dat hij plannen had om een aanslag te plegen. De rechtbank gaat hierin mee en spreekt V. op dit punt vrij.

De andere veroordeelde, Fabio L. (21) uit Dordrecht, opereerde in de chatgroepen onder de naam 'FeuerJugend' en plaatste foto's van zichzelf met SS-pet en een lang mes. Hij riep onder meer op tot het vermoorden van "alle niet-witte mensen" en schreef: "All homos should get beatings."

Veroordelen waren aanhangers van de 'Siege-cultuur'

De rechtbank acht bewezen dat het tweetal lid was van The Base. Vanuit die organisatie worden volgens de rechtbank over de hele wereld mensen aangespoord tot actie en geweld. In 2019 verijdelde de FBI een aanslag door leden van The Base in de VS. Leden van de organisatie doken in juni vorig jaar zwaargewapend op tijdens een Black Lives Matter-demonstratie. Inmiddels is in de VS een tiental leden van The Base gearresteerd. De leider verblijft inmiddels in Rusland, van waaruit hij volgens de rechtbank nog steeds leden probeert te werven.

De twee Nederlanders handelden volgens de ideologie van het 'accelerationisme'. Dat is een stroming binnen extreemrechts waarbij terroristische aanslagen worden verheerlijkt en gerechtvaardigd als middel om rassenoorlogen te ontketenen.

Op de puinhopen van de verwoeste samenleving moet vervolgens een zogeheten etnostaat verrijzen, waar witte mensen de dienst uitmaken. Die ideeën zijn gebaseerd op het gedachtegoed van de Amerikaanse neonazi James Mason, die onder meer stelt dat het witte ras in gevaar is door machinaties van 'de Joden'.

Mason verspreidde in de jaren tachtig een nieuwsbrief met de titel Siege waarin hij zijn gewelddadige ideeën uiteenzette. In 1993 werden de artikelen gebundeld in een boek met dezelfde titel, dat sindsdien dient als inspiratiebron voor rechts-extremistische groepen. Vandaar dat wordt gesproken over de 'Siege-cultuur'.

Veroordeelden zijn verminderd toerekeningsvatbaar

De rechtbank acht beide veroordeelden verminderd toerekeningsvatbaar. Volgens rapporten van het Nederlands Instituut voor Forensische Psychiatrie en Psychologie gaat het om jongens zonder veel vrienden die hun vrije tijd doorbrengen achter hun computers. V. heeft een lichte vorm van autisme en een depressieve stoornis. Mede op grond van die rapporten eiste het Openbaar Ministerie (OM) twee weken geleden relatief lage straffen.

V. en L. passen in het profiel dat de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV) beschreef in het rapport Dreigingsbeeld, dat in oktober verscheen. Volgens de NCTV zijn in Nederland een paar honderd mannen en vrouwen van tussen de twaalf en twintig jaar betrokken bij bij internationale, online accelerationistische netwerken. Ze brengen "veel tijd online door", "lijken vaak te kampen met psychosociale problematiek" en hebben "een gebrekkig vangnet". Volgens de NCTV moet het gevaar op een aanslag gepleegd door rechts-extremisten vooral in deze hoek worden gezocht.

De twee mannen zijn vorig jaar oktober opgepakt na signalen van de Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (AIVD) en zaten lange tijd op de terroristische afdeling van de extra bewaakte gevangenis in Vught. Omdat hun voorarrest langer heeft geduurd dan de straf die half november door het OM werd geëist, zijn ze inmiddels op vrije voeten gesteld. Wel kregen beiden een werkstraf opgelegd: V. 240 uur en L. 200 uur.

De twee veroordeelde mannen staan niet op de foto bij dit verhaal, die door The Base is verspreid als propagandamateriaal.