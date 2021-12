Het Openbaar Ministerie (OM) eist twee jaar cel tegen de achttienjarige man die verdacht wordt van doodslag van een veertienjarig meisje in Almelo in januari. Ook eist het OM psychische behandeling voor de man, werd donderdagmiddag bekend bij de rechtbank in Almelo.

Het OM acht de man schuldig aan doodslag en verwijt hem ook dat hij het lichaam van het meisje wilde verstoppen.

De eis is de maximale straf die opgelegd kan worden aan minderjarigen. De achttienjarige jongen is een van de twee broers die mogelijk betrokken waren bij de dood van het meisje. Destijds waren de broers zeventien en vijftien jaar. Daarom wordt de zaak behandeld door de kinderrechter en vindt deze achter gesloten deuren plaats.

Het lichaam van de veertienjarige Lotte werd op 10 januari gevonden in een sloot bij een bedrijventerrein aan de rand van Almelo. Al snel werden de twee broers en hun vader opgepakt.

De broers hadden onafhankelijk van elkaar een relatie met haar gehad. Tussen de oudste broer en Lotte was onenigheid ontstaan toen hij erachter kwam dat ze een naaktfoto van hem, die hij haar had toegestuurd, naar een of meer vriendinnen had doorgestuurd. Ook zou Lotte hem hebben verteld dat ze zwanger van hem was.

OM: Lichaam meisje in sloot geschopt en afgedekt met riet

De oudste broer had die zondag met haar afgesproken bij het industrieterrein. Ook zijn jongere broer ging mee. Ze waren van plan geweest haar klappen te geven, aldus het OM. Daarbij werd flink geweld gebruikt en uiteindelijk overleed ze door verwurging, zo is uit sectie gebleken.

De jongens hadden het lichaam van Lotte volgens het OM in een sloot geschopt en afgedekt met riet en maaiafval.

Het OM vindt niet dat er sprake is geweest van een vooropgezet plan, wat moord zou hebben betekend. Volgens deskundigen kampt de man met ontwikkelingsproblematiek.

Op 7 en 8 december staat de zaak tegen de jongere broer op de agenda. Zijn advocaat heeft al aangekondigd dat hij vrijspraak zal bepleiten.