Sinds 2019 gebeuren jaarlijks honderden verkeersongelukken waarbij de bestuurder onder invloed van lachgas was. Dat blijkt donderdag uit cijfers die de NOS heeft opgevraagd bij de politie. Vorig jaar ging het om 712 dergelijke ongevallen. In de eerste tien maanden van dit jaar zijn het er al 595 en 21 daarvan hadden een dodelijke afloop.

Bijna één op de vijf ongelukken met het verdovende middel leidde in 2021 tot letsel zoals botbreuken en whiplashes. In 283 gevallen was er alleen sprake van blikschade, dat is bijna de helft.

De politie ziet behalve de verkeersongelukken ook duizenden verkeersincidenten in combinatie met lachgas. Het gaat dan bijvoorbeeld om onveilig rijgedrag, parkeerdiscussies of verkeerscontroles waarbij iemand geen rijbewijs heeft. Dit waren er in 2019 nog 2.305, in 2020 ging het om 4.537 incidenten en de eerste tien maanden van 2021 heeft de politie 3.518 verkeersincidenten geteld waarbij lachgas in het spel was.

"Het aantal ongevallen en incidenten blijft dit jaar tot nu toe ongeveer gelijk met vorig jaar", zegt verkeersdeskundige bij de politie Paul Broer. "We hebben permanente aandacht voor lachgas en hopen dat de aantallen uiteindelijk weer dalen." De politie vermoedt dat de aantallen een topje van de ijsberg laten zien, en dat er veel drugsgebruik in het verkeer onopgemerkt voorbij gaat.

'Gepruts met ballonnetje' leidt af in het verkeer

Hoewel de politie niet altijd kan bewijzen dat een ongeluk daadwerkelijk kwam door het gebruik van lachgas, is het spul onmiskenbaar gevaarlijk in het verkeer: "De drie grootste veroorzakers van ongevallen zijn rijden onder invloed, afleiding in het verkeer en snelheid", zegt Broer. "Het gepruts met een ballonnetje achter het stuur leidt af." Gebruikers van het narcosemiddel nemen het gas door een ballon te vullen en via de ballon in en uit te ademen. Dat leidt tot zuurstoftekort en een roes.

De politie registreert het gebruik van lachgas bij ongevallen aan de hand van getuigenverklaringen, gastankjes in de auto en aangetroffen ballonnen. Er is nog geen manier om het gebruik te meten zoals bij alchohol en cannabis wel kan.

Vóór 2019 hield de politie nog niet bij hoeveel ongelukken er met lachgas voorkwamen. In 2019 telde de politie 470 ongelukken waarbij het verdovende gas aanwezig was. "Vanaf 2019 werd lachgas groter en professioneler en kwam er een complete handel op gang", zegt Broer. Dit is terug te zien in het aantal ongelukken.