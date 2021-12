Het KNMI heeft woensdagmiddag vanwege zware windstoten code geel afgekondigd in de provincies Noord-Holland, Groningen, Drenthe en Friesland. Verkeersdeelnemers en mensen die aan buitenactiviteiten doen kunnen hinder ondervinden.

In het noorden en noordwesten van het land komen (zware) windstoten voor tot 80 kilometer per uur, meldt het KNMI.

In de kustgebieden kunnen deze oplopen tot 90 kilometer per uur. Het Waddengebied kan te maken krijgen met windstoten tot 100 kilometer per uur.

Het KNMI verwacht dat vanaf het einde van de middag de wind vanuit het westen iets afneemt.