De politie heeft woensdag 21 mensen aangehouden bij invallen in Nederland en België. Acht aanhoudingen vonden plaats in Nederland. De aangehouden personen worden verdacht van betrokkenheid bij drugshandel en deelname aan een criminele organisatie.

Spil van de drugsbende zou volgens de Belgische justitie een 67-jarige Nederlander zijn die in het Belgische Maaseik woont, niet ver van de grens bij Sittard. De bende hield zich volgens het parket bezig met illegale productie van sigaretten, de teelt van cannabis en de productie van synthetische drugs.

In Nederland werden vijftien panden doorzocht: dertien in Limburg, een in Noord-Holland en een in Noord-Brabant, maakte het Openbaar Ministerie in Hasselt (België) woensdag bekend.

In België viel de politie binnen in veertien panden in Maaseik, Maasmechelen, Heusden-Zolder, Alken, Genk, Bonheiden, Hasselt, Zutendaal en Oudsbergen. In welke Nederlandse plaatsen de politie woningen binnenviel, kon de woordvoerder van het Belgische parket niet zeggen.

Cash, horloges en auto's in beslag genomen

Aan de actie deden in Nederland 140 medewerkers van politie, het Openbaar Ministerie, FIOD en Douane mee. In België ging het om tachtig politieagenten, aangevuld met gespecialiseerde teams van de politie. In Nederland namen de agenten voor ongeveer 50.000 euro aan cash en luxe horloges in beslag, in België werden 20.000 euro, luxe horloges en meerdere auto's (waaronder een Porsche Taycan 4S) in beslag genomen.

De 67-jarige Nederlander zou vanuit Maaseik "in de schaduw van zijn legale activiteiten" een criminele organisatie geleid hebben, aldus het Belgische parket. "Reeds geruime tijd is het voor de speurders duidelijk dat de landsgrens tussen België en Nederland geen barrière meer vormt voor criminelen. Men maakt handig gebruik van de grensregio om (lang) onder de radar te blijven."

"Smokkel van verdovende middelen tussen België en Nederland lijkt explosief te groeien. Ook de infiltratie in de bovenwereld lijkt een niet te stoppen evolutie. De roep naar internationale samenwerking klinkt dan ook steeds luider", stelt het parket.