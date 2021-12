Amsterdam, Rotterdam, Den Haag en Utrecht willen de maximumsnelheid op bijna alle stadswegen terugbrengen naar 30 kilometer per uur, meldt het AD. Dit moet zorgen voor een flinke daling van het aantal dodelijke verkeersslachtoffers. De vier grootste steden stuurden een brandbrief naar het demissionaire kabinet en de Tweede Kamer.

Op bijna de helft van de wegen in de vier steden geldt nu al een maximumsnelheid van 30 kilometer per uur, maar doordat het steeds drukker wordt, is dit niet langer voldoende.

De Amsterdamse wethouder Egbert de Vries laat aan het AD weten dat 80 procent van de verkeersslachtoffers gewond raakt op wegen waar een maximumsnelheid van 50 kilometer per uur geldt. "In het verleden hebben we de auto te veel ruimte gegeven in steden, nu staat leefbaarheid voorop. Willen we voetgangers en fietsers beter beschermen, dan moeten we actie ondernemen", aldus De Vries.

Ook zouden e-steps, speedpedelecs en andere lichte elektrische voertuigen van het fietspad naar de rijbaan moeten verhuizen. Het verschil in snelheid met gewone fietsers zou te groot zijn.

Aantal verkeersdoden kan met een vijfde tot een derde omlaag

In 2020 kwamen 610 mensen om het leven in het verkeer, onder wie 229 fietsers en 41 voetgangers. Volgens de Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid (SWOV) zou dat aantal met een vijfde tot een derde omlaag kunnen als op de helft van de wegen de maximumsnelheid van 50 kilometer per uur verlaagd wordt naar 30 kilometer per uur.

Eerder werd in Leiden en Groningen besloten dat de maximumsnelheid op veel wegen naar 30 kilometer per uur gaat. In Gouda geldt sinds dit jaar een maximumsnelheid van 30 kilometer per uur binnen de bebouwde kom.