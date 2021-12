Een groep gemeenten in Noord-Holland gaat een onderzoek uitvoeren naar in beslag genomen Joods vastgoed. De focus van het onderzoek ligt op de rol van de gemeenten in de onteigening van de Joodse panden tijdens en na de Tweede Wereldoorlog, zo schrijven de gemeenten in een gezamenlijk persbericht.

Het gaat om Alkmaar, Den Helder, Bergen, Castricum, Heiloo, Dijk en Waard (Langedijk en Heerhugowaard), Hollands Kroon, Schagen en Texel. Zij zijn aangesloten bij het Regionaal Archief Alkmaar. Dat archief begeleidt het onderzoek, dat door de Radboud Universiteit in Nijmegen wordt uitgevoerd.

Tijdens de Tweede Wereldoorlog werden Joodse inwoners gedwongen hun huizen te verlaten. "Het onroerend goed in hun bezit werd onteigend en veelal doorverkocht", aldus de gemeenten. Het onderzoek moet vragen over het handelen van de gemeenten in dat proces van onteigening beantwoorden. Ook wordt er bekeken wat de gemeenten deden aan rechtsherstel voor Joodse burgers en hun nabestaanden na de bevrijding.