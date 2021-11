De undercoveractie die is ingezet in het onderzoek naar de afpersing van het fruitbedrijf De Groot Fresh Group heeft dinsdag in de rechtbank in Arnhem opnieuw tot discussie geleid. De verdediging zegt te zijn voorgelogen door het Openbaar Ministerie (OM) over de mogelijkheid om een gesprek tussen undercoveragenten en een verdachte op te nemen.

Eind vorig jaar werd een verdachte in een busje gehoord door twee undercoveragenten die zich voordeden als criminelen. De man zou betrokken zijn bij een reeks aanslagen en de agenten wilden weten wie de opdrachtgever was.

De aanslagen waren gericht tegen betrokkenen van het fruitbedrijf in Hedel, na de vondst van een partij cocaïne in mei 2019. De directeuren van De Groot Fresh Group werden verantwoordelijk gehouden voor de inbeslagname en moesten ter compensatie een schadebedrag betalen.

Toen dit werd geweigerd volgden aanslagen in onder andere Hedel en Kerkdriel. Om hier een einde aan te maken, zag de politie zich naar eigen zeggen gedwongen een undercovertraject op te zetten.

Achteraf bleek dat het 'verhoor' in het busje niet is opgenomen. Volgens de advocaten van hoofdverdachten Ali G. en zijn halfbroer Yassine A. een kwalijke zaak, omdat het verloop van het gesprek niet meer gecontroleerd kan worden. En dat is van belang omdat de advocaat van de verdachte in de bus zegt dat zijn cliënt onder druk is gezet. De man spreekt van een ontvoering en zegt dat hij doodsbang was.

Politie kon wel degelijk meeluisteren

Uit nieuwe stukken blijkt dat de politie wel degelijk kon meeluisteren met het gesprek in de bus. Deze zogenoemde 'meeluisterlijn' is bedoeld om te kunnen ingrijpen als undercoveragenten kenbaar maken gevaar te lopen. In theorie zou het gesprek via deze lijn kunnen worden opgenomen.

Volgens de advocaten van de verdediging zijn de hoofdverdachten verkeerd voorgelicht door het OM en vragen zij zich af wat er nog meer buiten hun weten om is gebeurd.

De officieren van justitie zeggen dat het genuanceerder ligt. Zij stellen dat het de normale gang van zaken is dat dit soort undercoveroperaties worden afgeluisterd en opgenomen. Er was echter sprake van een gebrek aan kwalitatief goede afluisterapparatuur en vanwege het belang werd besloten om de undercoveractie door te zetten.

Dat er sprake is geweest van een meeluisterlijn was niet bekend bij de officieren, maar dat had volgens hen niks uitgemaakt omdat hiermee geen fatsoenlijk gesprek is op te nemen. Daarmee zou het ook niet bruikbaar zijn in een strafzaak.

De rechtbank zal zich op een later moment uitlaten over de kwestie.