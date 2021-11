De centrale opvanglocatie voor asielzoekers in Ter Apel is nog steeds te vol, maar de situatie is niet meer zo nijpend als vorige week. Dat zegt een woordvoerder van het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA). Vorige week was er geen plek voor honderden mensen, nu gaat het dagelijks om zo'n honderd plekken.

In Assen is vorige week een noodopvang geopend in de Expo Hal. Daar is voor minimaal drie weken plaats voor maximaal vijfhonderd mensen.

In eerste instantie heeft het COA daar vluchtelingen voor een nachtje ondergebracht, zodat deze mensen in elk geval een bed en een dak boven hun hoofd hebben. Deze asielzoekers beginnen de volgende dag met de intakeprocedure in Ter Apel. Maar er verblijven nu ook vluchtelingen voor langere tijd. Het COA mag de hal tot 31 maart volgend jaar gebruiken als dat nodig is.

Het COA is nog steeds dringend op zoek naar meer opvangplekken. Het gebrek aan opvangplaatsen is ontstaan doordat "het in de hele keten verstopt zit", aldus de woordvoerder.

Diverse tijdelijke noodopvanglocaties zijn of worden alweer gesloten. Vluchtelingen die een verblijfsstatus krijgen, kunnen niet doorstromen doordat gemeenten te weinig woningen hebben. De dienst dringt aan op veel meer opvangplekken op structurele basis, aangezien pieken in de toestroom van asielzoekers zich met regelmaat blijven voordoen.