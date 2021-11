Bij een steekpartij in een woning aan de Weteringkade in Den Haag is in de nacht van maandag op dinsdag een persoon overleden. Een tweede persoon is met steekwonden naar het ziekenhuis gebracht, meldt de politie via Twitter.

Het korps kreeg rond middernacht een melding over de steekpartij, waarna het met meerdere eenheden en ambulances ter plaatse kwam.

Agenten troffen de twee personen in de woning aan en verleenden spoedhulp tot ambulancemedewerkers het overnamen. Voor één persoon kwam de hulp te laat.

Er is een onderzoek ingesteld naar wat er precies is gebeurd, laat een politiewoordvoerder weten.