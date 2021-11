Het overgrote deel van de Nederlandse rooms-katholieke parochies heeft financiële problemen: van elke tien parochies staan er bijna acht in het rood. De 640 parochies leden vorig jaar bij elkaar opgeteld een verlies van 15 miljoen euro.

Dat blijkt volgens Trouw uit eigen onderzoek van de krant, in samenwerking met onderzoekscollectief Spit. Daarbij zijn de financiën van alle parochies tegen het licht gehouden. Doordat de parochies anbi-instellingen zijn, zijn ze verplicht een verkorte weergave van hun inkomsten en uitgaven te publiceren.

De krant noemt de coronacrisis, vergrijzing en ontkerkelijking de belangrijkste oorzaken van de financiële problemen. Desondanks blijft de rooms-katholieke kerk het grootste kerkgenootschap van het land, met zo'n 3,7 miljoen leden.

Veel gelovigen houden het echter bij een lidmaatschap op papier. Drie op de tien leden leveren jaarlijks een financiële bijdrage via Actie Kerkbalans, de inzamelingsactie waarmee de kerk een groot deel van de inkomsten binnenhaalt. De groep gelovigen die nog met enige regelmaat naar de kerk gaat is geslonken tot zo'n 150.000, 4 procent van alle katholieken.

Bijdragen van kerkleden zijn voor de parochies de belangrijkste bron van inkomsten. Vorig jaar leverden die bijna 66 miljoen euro op. Dat was een jaar eerder nog bijna 73 miljoen, zo'n 10 procent meer.

De collecteopbrengsten vielen veel lager uit door corona

Dat hangt volgens Trouw samen met de coronacrisis: een groot deel van het jaar kwam er bijna niemand in de kerk, waardoor de collecteopbrengsten veel lager uitvielen. De grootste kostenposten zijn de salarissen en het onderhoud van de (niet zelden monumentale) kerkgebouwen.

De parochies teren in op hun vermogen voor zover zij dat hebben. Om de kosten te drukken, zijn veel parochies inmiddels gefuseerd. Honderden kerkgebouwen zijn verkocht. Alleen in uiterste nood kunnen de bisdommen bijspringen, maar ook daar klotst het geld bepaald niet over de plinten, schrijft Trouw.