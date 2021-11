Gedupeerden van de aardbeving op 16 november in het Groningse dorp Garrelsweer hebben inmiddels 2.367 schademeldingen ingediend, zei demissionair minister Stef Blok (Economische Zaken) maandag in de Tweede Kamer. Bijna 1.700 meldingen komen uit het gebied rond het epicentrum.

De impact van de beving was groot, aldus de bewindsman. Volgens hem moesten in zes gevallen van schademelding direct maatregelen worden genomen. De schademeldingen komen binnen bij het Instituut Mijnbouwschade Groningen (IMG). Dat streeft ernaar binnen een jaar alle meldingen af te handelen, aldus Blok.

De beving in Garrelsweer had een kracht van 3,2. Het was een van de zwaarste bevingen in het afgelopen decennium.

De Kamer praat maandagavond met Blok en minister Kajsa Ollongren (Binnenlandse Zaken) over de problemen in Groningen. Vrijwel alle partijen in de volksvertegenwoordiging vinden dat de schadeafhandeling en de versterkingsoperatie in de noordelijke provincie veel te langzaam gaan.