Een 33-jarige vrouw heeft zich jarenlang voorgedaan als arts en voerde handelingen uit die alleen gekwalificeerde artsen mogen uitvoeren. Dat meldt het Openbaar Ministerie (OM) Oost-Nederland maandagavond. Tegen de vrouw is achttien maanden cel geëist, waarvan zes onvoorwaardelijk.

Het OM houdt de vrouw officieel verantwoordelijk voor valsheid in geschrifte, identiteitsfraude, (poging) tot oplichting en het overtreden van de Wet op Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg (BIG).

Zo zou de verdachte zonder de juiste diploma's werkzaam zijn geweest als huisarts, heeft zij nachtdiensten gedraaid en patiënten gediagnosticeerd, hen medicijnen voorgeschreven én gaf ze injecties. Tot dusver heeft het niet geleid voor schade bij patiënten, "maar dat had ook heel anders kunnen aflopen", aldus de officier van justitie.

Volgens het OM was de vrouw werkzaam in diverse ziekenhuizen en instellingen. Ze vervalste artsendiploma's, een paspoort en een curriculum vitae. Daarbij maakte ze gebruik van informatie van iemand die wél echt arts is. Die vrouw is door haar gedupeerd, vindt de officier van justitie.

Tussen 2016 en 2020 heeft de vrouw bij vijftien medische instellingen gesolliciteerd. Het OM vermoedt dat zij bij zeker tien instellingen aan de slag kon. Ze viel uiteindelijk door de mand, omdat het Deventer Ziekenhuis een melding maakte bij de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ). Het ziekenhuis vermoedde dat de vrouw een oplichter was.

Het OM vermoedt dat de vrouw "kwetsbaar" is en "graag aan de slag wilde in de medische wereld". Ook zou ze meerdere psychische stoornissen hebben. De officier van justitie is desondanks van mening dat het "zorgelijk" is dat de verdachte onvoldoende lijkt te begrijpen dat ze fout bezig was.

Regionale omroep RTV Oost schrijft op basis van de rechtszaak dat de vrouw zich schaamt voor haar verleden. "Ik verafschuw wat ik heb gedaan en schaam mij dood", citeert de omroep haar.