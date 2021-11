Een meisje dat zondag zwaargewond raakte bij een ernstig ongeval op de A325 tussen Elden en Elst is maandag aan haar verwondingen overleden. Bij het ongeluk kwamen zondag twee volwassen personen om het leven. Een jongetje ligt nog in het ziekenhuis, maar is buiten levensgevaar.

Een bestelwagen kwam in botsing met een auto waarin een 76-jarige man, een 75-jarige vrouw en twee kinderen zaten. Bij het ongeluk waren nog vier andere voertuigen betrokken, maar geen van de inzittenden daarvan raakte gewond.

De twee kinderen kwamen uit Nijmegen, de oudere man en vrouw uit Duiven. Het is onbekend of de volwassen slachtoffers familie van de kinderen waren.

Na het ongeluk werd de bestuurder van de bestelwagen, een 26-jarige man uit Nijmegen, aangehouden. Hij was lichtgewond geraakt, maar hoefde niet naar een ziekenhuis. De man is verhoord en heengezonden in afwachting van de resultaten van het onderzoek.

Het is nog onduidelijk hoe het ongeluk kon gebeuren. De politie zoekt getuigen.