De opsporingsdiensten hebben dit jaar al meer vuurwerk in beslag genomen dan in heel 2020, blijkt maandag uit de wekelijkse vuurwerkbarometer van het Openbaar Ministerie (OM). De teller stond tot en met 21 november op zo'n 150.000 kilo illegaal vuurwerk.

Het gaat om vuurwerk dat hoe dan ook niet in ons land is toegestaan en niet om het consumentenvuurwerk dat dit jaar tijdelijk verboden is.

In heel 2020 werd bijna 123.000 kilo vuurwerk in beslag genomen. Vooral in de maanden voorafgaand aan de jaarwisseling stuitten de opsporingsdiensten op veel illegaal vuurwerk. Zo werd in december vorig jaar nog eens 6.500 kilo vuurwerk ingenomen.

Dat er dit jaar al meer in beslag werd genomen dan vorig jaar, komt vooral door de grote partij van ongeveer 120.000 kilo die de politie begin november net over de Duitse grens innam. Dat is de grootste vuurwerkvangst ooit voor de Nederlandse politie.