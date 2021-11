Rijkswaterstaat heeft in de nacht van zondag op maandag tijdens de eerste landelijke strooiactie van het seizoen 2,5 miljoen kilo zout op de snelwegen gestrooid. De strooiwagens legden afgelopen nacht bijna 38.000 kilometer af.

Een woordvoerder van Rijkswaterstaat zegt tegen NU.nl dat het zondag natgeregende wegdek later op de avond en in de nacht afkoelde tot onder het vriespunt. "Dan moet je strooien", aldus de woordvoerder.

Vrijdag is er lokaal al gestrooid is in Zeeland en Noord-Brabant, maar in de nacht van zondag op maandag ging het om de eerste landelijke strooiactie van het seizoen.

Het verschilt ieder jaar wanneer er voor het eerst zo'n strooiactie wordt gehouden. "Het weer laat zich niet controleren", aldus de woordvoerder. "We staan in principe vanaf 1 oktober klaar, maar zelfs als het eerder nodig is, zijn we daar ook klaar voor." Rijkswaterstaat heeft in totaal 250 miljoen kilo zout klaarliggen.

In de nacht van zondag op maandag werd er 2,5 miljoen kilo zout gestrooid en in totaal 38.000 kilometer door strooiwagens afgelegd.

Rijkswaterstaat waarschuwt maandagochtend nog wel voor gladheid op de wegen. Het KNMI heeft code geel afgegeven voor de gladheid. De ANWB maakt maandagochtend melding van enkele ongelukken die hebben plaatsgevonden in verband met de gladheid. Vermoedelijk verdwijnt de gladheid op de wegen in de loop van de ochtend.