Bij een ernstig ongeval op de A325 tussen Elden en Elst is één persoon om het leven gekomen en zijn verschillende mensen gewond geraakt, meldt De Stentor zondag. Bij het ongeluk waren verschillende voertuigen betrokken. De snelweg is volledig afgesloten.

Een busje zou zijn ingereden op een file. In de betrokken voertuigen raakten inzittenden bekneld. Naast de politie en ambulances zijn ook twee traumahelikopters uitgerukt naar de plek van het ongeluk.

De snelweg in de richting Nijmegen is volledig afgesloten vanwege het ongeval. Het verkeer wordt omgeleid via de A15.

Door het ongeval ontstond een flinke file. Overig verkeer krijgt het advies via een andere route te rijden.