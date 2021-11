De afgelopen maanden zijn er rond de 450 tips binnengekomen over de sinds 1993 vermiste studente Tanja Groen. Zo'n 10 procent van die meldingen is interessant genoeg om verder uit te zoeken, zegt voorzitter Kelly de Vries van Stichting De Gouden Tip zondag bij L1.

De destijds achttienjarige Groen keerde in de nacht van 31 augustus op 1 september 1993 niet terug van een studentenfeest in Maastricht. De Noord-Hollandse is, net als de fiets waarmee ze onderweg was, nooit teruggevonden.

Stichting De Gouden Tip werd op 23 juni opgericht door misdaadjournalist Peter R. de Vries. Hij hoopte middels crowdfunding 1 miljoen euro in te zamelen als beloning voor de gouden tip. Inmiddels is er zo'n 1,4 miljoen euro opgehaald.

"Sommige tips zijn dubbel, mensen sturen soms meerdere mails. Er zit ook een groot aantal paranormale tips bij", zegt Kelly de Vries, die haar vader opvolgde na diens dood. "Zijn strijd, zijn legacy en zijn grote wens om Tanja bij haar ouders thuis te brengen leeft voort."

Tipgevers kunnen zich anoniem melden, vervolgt De Vries. Alle bruikbare tips zullen door de stichting worden gedeeld met het coldcaseteam dat aan de zaak werkt.

Het ministerie van Justitie bevestigt aan 1L dat er nog altijd hard aan het onderzoek wordt gewerkt. "Het team is iedere dag actief met het nalopen van tips." Over de inhoud en of er concrete onderzoeken lopen, wil de woordvoerder niet ingaan. "Een tip of informatie die we uitrechercheren, kan weer leiden tot andere informatie en tips."