Bij een woningbrand in het Brabantse Dongen is in de nacht van zaterdag op zondag zeker één persoon omgekomen. Zes mensen raakten gewond, laat een woordvoerder van de veiligheidsregio weten.

De brand brak rond 4.45 uur uit. Sommige bewoners van het pand wisten via het dak te vluchten, andere personen ontkwamen op een andere manier. Ook buren verlieten hun huizen, meldt de veiligheidsregio.

Kort na de melding van de brand maakten de hulpdiensten melding van de zes gewonden. Ook was sprake van een vermiste persoon. Later op zondag werd in de woning het lichaam van een persoon aangetroffen.

Of het gevonden lichaam van degene die is die eerder als vermist werd opgegeven, is nog niet duidelijk, aldus een woordvoerder van de politie.

De brandweer rukte uit met meerdere eenheden om de brand te bestrijden. Ook is een drone ingezet. De geëvacueerden zijn opgevangen door de hulpdiensten. De forensische opsporing onderzoekt de toedracht van de brand.