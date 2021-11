Demissionair minister Ingrid van Engelshoven (Emancipatie) heeft zaterdagmiddag namens het demissionaire kabinet excuses gemaakt voor de oude Transgenderwet. Die bepaalde dat een geslachtsverandering in het paspoort alleen kon na een fysieke transitie, waarbij mensen zich ook verplicht moesten laten steriliseren. De wet was van 1985 tot 2014 van kracht.

Van Engelshoven noemde de vereisten in de Transgenderwet mensonterend. "Tientallen jaren zijn er mensen geweest die medische behandelingen ondergingen, die ze helemaal niet wilden. Maar ze wisten dat ze niet anders konden", aldus de minister.

"Anderen hebben door deze wet juist gewacht. Ze hebben zichzelf worden noodgedwongen uitgesteld. Jarenlang."

Van Engelshoven sprak haar excuses uit tijdens een bijeenkomst in de Ridderzaal, waar transgender en intersekse personen vertelden over de impact van de wet op hun leven en de gevolgen zij hiervan ondervonden hebben.

"Niemand van jullie had moeten meemaken wat jullie hebben meegemaakt. En het spijt me diep dat het toch zo is geweest", zei Van Engelshoven tegen de aanwezigen.

Mensen die schade ondervonden door de wet kunnen aanspraak maken op een vergoeding van 5.000 euro per persoon.