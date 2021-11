In het oosten van Noord-Brabant en in delen van Gelderland is in de nacht van vrijdag op zaterdag de eerste sneeuw van het najaar gevallen. In sommige plaatsen bleef de sneeuw ook daadwerkelijk liggen, wat lokaal voor besneeuwde landschappen zorgde.

Uit onder andere Eindhoven, Veghel, Helmond en Nijmegen kwamen meldingen over besneeuwde wegen, besneeuwde grasvelden en auto's met een laagje sneeuw erop.

Het KNMI heeft code geel uitgegeven voor de provincie Noord-Brabant, die sinds zaterdagochtend ook geldt voor Gelderland. In Gelderland valt lokaal natte sneeuw, waardoor de weg de komende uren glad kan worden. In het oosten van Brabant kunnen wegen nog glad zijn door sneeuwresten.

De eerste sneeuwval is dit najaar relatief vroeg. In het huidige klimaat ligt er gemiddeld op 7 december voor het eerst een laag sneeuw ergens in het land, meldt Weerplaza. Vorig jaar gebeurde dat op 29 december voor het eerst. De winter daarvoor duurde het zelfs tot 26 februari voordat de eerste sneeuw viel.

De komende dagen trekken opnieuw winterse buien over het land. Doordat de temperatuur vooral tijdens de nachtelijke uren richting het vriespunt daalt, kan de sneeuw (tijdelijk) blijven liggen.

Tot en met maandag blijft de koude lucht aanwezig in ons land en blijft de kans op winterse buien groot. Vooral in de Limburgse heuvels, op de Veluwe en in andere hogere delen van het binnenland kan het even wit worden.