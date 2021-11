Dit weekend wordt het kouder dan we deze herfst tot nu toe hebben meegemaakt, zegt Weerplaza. Door de vochtige lucht voelt het ook waterkoud aan. Tijdens het buiige weekend kan ook een vlok natte sneeuw vallen, maar of de grond daardoor ook even wit gaat kleuren is nog maar de vraag.

Volg dit onderwerp Volgen Wil jij elke dag het weerbericht ontvangen?

Het weekend begint vrij koud met temperaturen die overdag oplopen tot amper 6 graden. Het wordt wisselend weer met soms zon, maar ook buien met kans op hagel en natte sneeuw.

Aan de andere kant van het Kanaal kan het zaterdag flink gaan spoken. In het Verenigd Koninkrijk is zelfs code rood uitgegeven voor zware windstoten die storm Arwen met zich meebrengt. De hoogste waarschuwing voor gevaarlijk weer wordt niet vaak uitgegeven. De zwaarste windvlagen worden in het noordoosten van Engeland en de oostkust van Schotland verwacht: daar kunnen windvlagen van zo'n 130 kilometer per uur voorkomen.

In Nederland lijkt het weer van zondag op dat van zaterdag. De dag begint op veel plaatsen droog en hier en daar zal de zon zich ook laten zien. In de loop van de dag trekken buiengebieden met kans op hagel en natte sneeuw vanuit het kustgebied over het land naar het oosten. De temperaturen komen niet boven de 3 graden in het oosten en 6 graden in het westen. Door de stevige noordwestenwind voelt het waterkoud aan.

Mochten de winterse buien intensief zijn, dan is er volgens Weerplaza kans dat de grond tijdelijk wit kan kleuren. De hagel zou ervoor kunnen zorgen dat het niet alleen wit, maar ook glad wordt. In de hoger gelegen delen van Limburg of de Veluwe is de kans het grootst dat de grond even wit kleurt.

Maandag verandert er weinig. In de loop van volgende week blijft het weer sterk wisselvallig, maar lopen de temperaturen wel iets op naar 6 tot 9 graden.