De politie en het Openbaar Ministerie (OM) loven een beloning van 10.000 euro uit voor de tip die leidt tot de aanhouding van Zouo A. Hij wordt verdacht van betrokkenheid bij een schietincident op 13 november in Heerlen waarbij een man om het leven kwam.

De dertigjarige A. wordt ook wel 'Tom' genoemd. Hij heeft een witte huidskleur, is niet erg lang en heeft een breed postuur, aldus de politie vrijdag in een opsporingsbericht.

Verder heeft A. donker haar, donkere ogen en een bril. Hij is linkshandig, heeft een tatoeage op zijn arm en spreekt met een Amsterdams accent. De politie heeft geen verdere informatie over waar de man kan verblijven.

Mensen die denken te weten waar de verdachte verblijft, moeten hem niet zelf benaderen, maar de politie bellen.

Het is niet de eerste keer dat A. met een misdrijf in verband wordt gebracht. In 2008 schoot hij een avondwinkelier uit Amstelveen dood tijdens een overval. Tijdens de rechtszaak benadrukte justitie al dat de toen zestienjarige A. een uitgebreid crimineel verleden had en de kans op herhaling erg groot zou zijn. Hij werd door een kinderrechter veroordeeld tot drie jaar celstraf en tbs met dwangverpleging.