Uit vrees voor nieuwe rellen geldt dit weekend in drie Limburgse gemeenten een noodverordening. De burgemeesters van Sittard-Geleen, Stein en Beek proberen op die manier rellen te voorkomen.

De maatregel is genomen na berichten op sociale media, waarin werd opgeroepen tot rellen in Geleen, en naar aanleiding van de rellen in Stein van afgelopen weekend.

De noodverordeningen gelden van vrijdag 12.00 uur tot maandag 8.00 uur. Dankzij de noodverordening kan de politie bij onrust direct optreden.

"De verordening houdt in dat in alle drie de gemeenten niemand zijn of haar gezicht volledig mag bedekken, dat niemand mag samenscholen en dat er een verbod is op vuurwerk en objecten die als wapen kunnen worden gebruikt. Ook wordt het voor de politie mogelijk om preventief te fouilleren", schrijven de burgemeesters vrijdagochtend in een verklaring.

"Als gemeenten Sittard-Geleen, Beek en Stein staan wij geweld - in het bijzonder tegen onze hulpverleners - en vernielingen aan het bezit van ondernemers en inwoners niet toe. Daar trekken we een duidelijke grens. Als gemeenten nemen we daarom voorzorgsmaatregelen om bij eventuele onrust relschoppers te beperken in hun bewegingsvrijheid en ze te kunnen aanpakken", aldus de burgemeesters.

Vorige week vrijdag mondde een coronaprotest in Rotterdam uit in een veldslag. Het bleek het startsein voor rellen in verschillende steden, waaronder ook Stein.