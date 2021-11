De stijging van het aantal sterfgevallen zette ook vorige week door, laten cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) zien. Het statistiekbureau merkt opvallend veel overlijdens op bij mensen van 80 jaar en ouder. Er overleden naar schatting 2.250 tachtigplussers, ongeveer 600 meer dan verwacht voor deze periode.

Ook in de leeftijdscategorie 65 tot 80 jaar nam het aantal sterfgevallen toe, maar niet zo snel als onder tachtigplussers. Volgens het CBS overleden zo'n 1.150 mensen van 65 tot 80 jaar, ongeveer 250 meer dan te verwachten viel op basis van eerdere sterftecijfers.

De onderzoekers weten later pas waaraan deze mensen zijn overleden. De oorzaak ligt vermoedelijk bij de nieuwe golf van coronabesmettingen en ziekenhuisopnames. Dat is echter niet met zekerheid te zeggen, omdat de actuele registratie van het aantal coronagerelateerde sterfgevallen onvolledig is.

Er zit daarnaast een verschil tussen de CBS-cijfers en de officiële cijfers van het RIVM. Zo registreerde het RIVM vorige week 202 overleden COVID-19-patiënten. Dat zijn meldingen die worden gedaan door artsen bij de GGD's, maar niet alle artsen maken melding van overlijdens door COVID-19, omdat dit niet verplicht is. Het melden van besmettingen is dat wel.

CBS meldt opnieuw oversterfte

Sinds augustus elke week oversterfte

Het valt binnen de lijn der verwachting dat het aantal sterfgevallen soms wat hoger ligt en soms wat lager. Pas als er veel meer mensen overlijden dan gebruikelijk, is er sprake van oversterfte. Sinds begin augustus was dit bijna elke week het geval.

Uitvaartondernemers hebben het "verspreid druk", laat hun branchevereniging BGNU weten. "Bij de een is het angstvallig doodstil, de ander heeft het juist enorm druk, zoals in Limburg", zegt BGNU-directeur Heidi van Haastert.

Iemand die overlijdt, moet binnen zes werkdagen worden begraven of gecremeerd. Dat lukt nog; volgens de BGNU is er genoeg plek voor nabestaanden om in alle rust afscheid van een dierbare te nemen. "We hebben behoorlijk wat overcapaciteit in de branche. We hebben genoeg vet op de botten en we kunnen nog indikken. Dit vangen we prima op." Ook begraafplaatsen en mortuaria hebben volgens de vereniging nog voldoende ruimte.