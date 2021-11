Paus Franciscus gaat de Nederlandse pater Titus Brandsma (1881-1942) heilig verklaren, maakt het Vaticaan donderdag bekend. De Friese Brandsma was naast priester ook rector magnificus aan de Radboud Universiteit. Hij werd vanwege zijn openlijke verzet tegen het nazisme vermoord in concentratiekamp Dachau.

Brandsma werd in 1905 priester. In 1923 werd hij hoogleraar Wijsbegeerte en Mystiek aan de toen gloednieuwe Katholieke Universiteit Nijmegen, tegenwoordig de Radboud Universiteit. Later werd hij daar rector magnificus.

Brandsma verzette zich vanaf de jaren dertig openlijk tegen het opkomend nazisme. In 1942 werd hij gearresteerd door de Duitse bezetters, die hem als "gevaarlijk persoon" afvoerden naar concentratiekamp Dachau. Daar was hij een grote steun voor kampgenoten, totdat hij aan ontberingen en mishandeling bezweek. De pater geldt als een oorlogsheld en kreeg daarom in 1982 het Verzetsherdenkingskruis.

In 1985 werd Brandsma al zalig verklaard. Nu heeft het Vaticaan ook een voorstel goedgekeurd waarmee Brandsma heilig kan worden verklaard. Wanneer dat precies gaat gebeuren, is nog niet bekend.

In 45 Nederlandse plaatsen en tal van buitenlandse gemeenten zijn kapellen, kerken, scholen en straten naar de priester vernoemd. In Nijmegen staat de door kunstenaars ontworpen Titus Brandsma Gedachteniskerk en de Radboud Universiteit heeft een naar hem vernoemd instituut. In mei van dit jaar heeft het Vaticaan een wonder erkend, dat op voorspraak van Brandsma zou hebben plaatsgevonden.