Twee relschoppers zijn woensdag door de supersnelrechter veroordeeld tot vijf maanden cel voor hun betrokkenheid bij de rellen in Rotterdam. Wat is het supersnelrecht precies?

Om te beginnen: je hebt snelrecht en supersnelrecht. Bij snelrecht verschijnt iemand binnen zeventien dagen voor de rechter. Als dat binnen drie tot zes dagen gebeurt, noem je het supersnelrecht.

Zaken die via het (super)snelrecht worden behandeld, zijn makkelijker te onderzoeken. Er is dus niet lang nodig om een mogelijke overtreding aan te tonen.

Dit noem je 'bewijstechnisch eenvoudige zaken'. Dat is bijvoorbeeld het geval als een verdachte op heterdaad is betrapt, de overtreding al heeft toegegeven of als de overtreding op beeld staat.

Bij (super)snelrecht wordt de zaak behandeld door één rechter. Als een zaak ingewikkeld is, zijn dit er meestal drie. Drie rechters zien meer dan één, is de gedachte.

De zitting bij een (super)snelrechtzaak duurt ongeveer een uur. Er wordt na de zitting meteen besloten of iemand een straf krijgt. 'Normale' zaken kunnen veel langer duren, van enkele maanden tot een paar jaar.

Het hele jaar door wordt het (super)snelrecht toegepast. Bijvoorbeeld bij evenementen en demonstraties. Ook na Oud en Nieuw verschijnen veel mensen via het (super)snelrecht voor de rechter.

Maar waarom bestaat het (super)snelrecht? Het idee is dat slachtoffers en verdachten meteen weten waar ze aan toe zijn, zegt de Rechtspraak. Ook kan het voor de politiek een manier zijn om een stevig signaal af te geven aan relschoppers. Als iemand direct na een vergrijp al straf krijgt, maakt dat misschien indruk op mensen die ook willen rellen.

Donderdag verscheen een derde relschopper voor de rechter-commissaris. Hij wordt verdacht van het gooien van stenen richting agenten en blijft veertien dagen langer vastzitten. Eigenlijk zou hij woensdag ook voor de snelrechter verschijnen, maar zijn zaak bleek ingewikkelder dan gedacht. Er gaan drie rechters naar zijn zaak kijken, omdat hij van meerdere overtredingen wordt verdacht.

Naar verwachting moeten nog meer relschoppers voor de snelrechter verschijnen. Demissionair minister Ferd Grapperhaus (Justitie) voorspelde zaterdag dat de komende weken nog meer mensen worden aangehouden. Ook zij krijgen met de snelrechter te maken.