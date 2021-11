Demissionair minister Ferd Grapperhaus (Justitie en Veiligheid) heeft donderdag namens het demissionaire kabinet excuses aangeboden aan de twee mannen die jaren onterecht vastzaten voor de Puttense moordzaak.

Grapperhaus zei dat het tweetal "misschien wel financiële genoegdoening heeft gekregen, maar publieke excuses zijn nooit gemaakt".

De twee mannen, Wilco Viets en Herman Dubois, zaten zeven jaar in de gevangenis voor de moord op Christel Ambrosius in 1994. De stewardess werd dood aangetroffen in het huis van haar oma in Putten.

Viets en Dubois werden in eerste instantie veroordeeld tot tien jaar cel, maar werden in 2002 alsnog vrijgesproken. De zaak wordt gezien als een van de grootste rechterlijke dwalingen in Nederland. Hoewel de mannen schuld bekenden, bleken deze bekentenissen later vals.

Uiteindelijk werd het sperma dat op het slachtoffer werd aangetroffen, gekoppeld aan de daadwerkelijke dader: Ron P. Hij werd in 2011 veroordeeld tot een celstraf van achttien jaar, een straf die de Hoge Raad in 2013 bijstelde naar 15,5 jaar.

Grapperhaus: 'Hebben die mannen en hun gezinnen in de kou laten staan'

"Ik ben er even stil over, ik wil er ook echt bij stilstaan. We hebben die mannen en hun gezinnen in de kou laten staan. We hadden eerder excuses moeten maken, ik hecht er grote waarde aan dat vandaag te doen. Ik las voordat ik minister was een akelig stuk, jaren geleden, over hoe ze nog steeds door sommige mensen met de nek worden aangekeken", zei Grapperhaus.

"Iedereen, niet alleen ik, wij allemaal moeten hen een kans geven. Ik zeg tegen Herman en Wilco: het spijt me."

De advocaat van Herman du Bois, Geert-Jan Knoops, noemt de publieke excuses "buitengewoon bijzonder". Knoops: "Grapperhaus is de eerste minister die publiekelijk excuses aanbiedt aan Herman en Wilco. Dat had twintig jaar geleden al gemoeten." De advocaat benadrukt dat het cruciaal is voor de maatschappelijke re-integratie. "Herman heeft nooit meer een volwaardige baan gekregen. Al solliciteerde hij honderd keer, hij bleef de man van de Puttense moordzaak. We zijn Grapperhaus daarom bijzonder erkentelijk."

Peter R. de Vries zette zich jarenlang in voor de vrijlating van Viets en Dubois. Royce de Vries, de zoon van de vermoorde misdaadverslaggever, zat donderdag op de publieke tribune in de Tweede Kamer.