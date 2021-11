Woensdag werd bekend dat Nederland tussen 1945 en 1949 tijdens een bloedige oorlog Indonesiërs heeft gemarteld. Die oorlog eindigde toen de Indonesiërs weer de baas werden in eigen land. Hoe ging dat precies?

Vanaf de zeventiende eeuw voeren (zwaarbewapende) Nederlandse koopvaardijschepen onder de vlag van de Verenigde Oost-Indië Compagnie (VOC) naar de Aziatische eilandengroep die later bekend zou komen te staan als Indonesië.

Op de duizenden eilanden waren onder meer zeldzame en waardevolle specerijen te vinden, zoals nootmuskaat en kruidnagel. Daarom waren andere Europese landen, zoals Portugal en Engeland, al actief in het gebied.



Na veel strijd wist de VOC de belangrijkste Europese macht in de eilandengroep te worden. De Nederlanders drijven niet alleen handel meer: ze bezetten ook grondgebied. Na de ondergang van de VOC worden die gebieden een Nederlandse kolonie, die Nederlands-Indië wordt genoemd.



Nederlands-Indië bestond om zo veel mogelijk natuurlijke grondstoffen (zoals hout en aardolie) en landbouwproducten (zoals specerijen en koffie) te winnen of verbouwen, zodat de opbrengst naar Nederland konden worden gestuurd. De plaatselijke bevolking werd slecht behandeld. Sommige mensen werden zelfs tot slaaf gemaakt.



Tijdens de Tweede Wereldoorlog was Japan aan de macht in Nederlands-Indië. Dat land viel de Nederlandse kolonie in 1942 binnen. Veel mensen kwamen tijdens de Japanse bezetting om het leven. Japan onderdrukte zowel de Indonesiërs als de Nederlanders, maar moedigde de Indonesiërs ook aan om aan hun thuis te gaan denken als een eigen land (onder Japanse 'bescherming'): Indonesië.



Na de oorlog wilde Nederland de kolonie terug. Maar steeds meer Indonesiërs steunden de onafhankelijkheid van Indonesië. Onze regering stuurde militairen naar Nederlands-Indië om de macht terug te grijpen. Dat werd in Nederland heel lang de 'politionele acties' genoemd (wat een beetje doet denken aan het ingrijpen van de politie in eigen land, tijdens bijvoorbeeld een uit de hand gelopen demonstratie).

Tegenwoordig gebruiken geschiedkundigen liever een andere term: de Indonesische Onafhankelijkheidsoorlog. Daarin kwamen naar schatting ruim 100.000 Indonesiërs om het leven door geweld. Ook 4.500 Nederlandse militairen overleefden de strijd niet. Nederland martelde bovendien op grote schaal Indonesiërs.

Ondanks het Nederlandse geweld lukte het ons land niet om Indonesië opnieuw te bezetten. Op 27 december 1949 werd de kolonie definitief onafhankelijk. Sinds dat moment heet de eilandengroep de Republiek Indonesië.

Nederland maakte in 2020 excuses voor het geweld dat ons land tegen de Indonesiërs had gebruikt. Dat deed koning Willem-Alexander tijdens een staatsbezoek aan Indonesië.

In 2011 bood Nederland weduwen van Indonesiërs die tijdens de onafhankelijkheidsdoorlog gedood zijn een schadevergoeding aan. Sinds 2020 kunnen kinderen van Indonesische slachtoffers 5.000 euro schadevergoeding krijgen.

In februari 2022 verschijnt een groot Nederlands onderzoek over de periode 1945-1950 in Indonesië. Daarvoor wordt onderzocht of Nederland zich schuldig heeft gemaakt aan extreem geweld.

Onderzoekers hebben al eerder gezegd dat Nederland zich schuldig heeft gemaakt aan geweld dat zelfs in oorlogstijd te ver ging. Historicus Anne-Lot Hoek zei tegen NU.nl dat het belangrijk is dat Nederland weet wat we de Indonesiërs hebben aangedaan door van hun land een kolonie te maken en oorlog met ze te voeren.