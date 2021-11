De gemeenteraadsverkiezingen op elf locaties in Nederland zijn woensdag voornamelijk gewonnen door lokale partijen. Ook het CDA boekte één overwinning. Inwoners van elf gemeenten mochten naar de stembus vanwege herindelingen: de gemeenten worden namelijk samengevoegd.

Het gaat om Langedijk en Heerhugowaard die vanaf volgend jaar Dijk en Waard vormen. Purmerend wordt dan uitgebreid met de huidige gemeente Beemster. Landerd en Uden gaan door als de gemeente Maashorst en in Noord-Brabant gaan Boxmeer, Cuijk, Grave, Mill, SInt Hubert en Sint Anthonis door als het Land van Cuijk.

Alleen in de laatstgenoemde, toekomstig nieuwe gemeente won een landelijke partij: het CDA. Partijen Team Lokaal en Liberaal LVC behaalden iets minder stemmen. Bijna de helft van de inwoners bracht hun stem uit.

Elders in Noord-Holland vormen Heerhugowaard en Langedijk de nieuwe gemeente Dijk en Waard. Daar eindigde de Dijk&Waardse Onafhankelijke Partij bovenaan. Lokaal Dijk en Waard eindigde op plek twee en de VVD werd derde. Het opkomstpercentage was 35,99 procent.

In Purmerend is de Stadspartij-Beemster Polder Partij woensdag als grootste uit de bus gekomen bij de gemeenteraadsverkiezingen. De PvdA werd tweede, gevolgd door de VVD. In Purmerend brachten relatief de minste mensen hun stem uit: Bijna een op de drie inwoners kwam af op een stembureau.

In de toekomstige gemeente Maashorst gingen de meeste stemmen naar Jong Maashorst. Het CDA eindigde op de tweede plaats, gevolgd door Voor de Dorpen. Het opkomstpercentage lag op zo'n 42,38 procent.

Nieuwkomer FVD lijkt in alle vier gemeenten binnen

Nieuwkomer Forum voor Democratie deed in alle gemeenten mee en lijkt volgens lokale media overal een plek in de gemeenteraad te hebben bemachtigd. In zowel Land van Cuijk als Maashorst gaat het om één zetel. In Dijk en Waard behaalt FVD drie zetels en in Purmerend twee zetels.

Inwoners van de fusiegemeenten hoeven volgend jaar maart niet opnieuw naar de stembus voor de gemeenteraadsverkiezingen. Dit geldt ook voor die van de gemeenten Oisterwijk, Boxtel, Vught en Eemsdelta, die in 2020 opnieuw zijn ingedeeld.