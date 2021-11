In de gemeenteraad van Maashorst wordt de politieke partij Jong Maashorst de grootste fractie. De lokale partij bleek woensdag bij favoriet bij de kiezers van Uden en Landerd, de gemeenten die opgaan in Maashorst. Het CDA eindigde als tweede bij de gemeenteraadsverkiezingen, de partij Voor de Dorpen werd derde. Het opkomstpercentage in Maashorst was 42,38 procent.

Het CDA zal de grootste fractie zijn in de gemeenteraad van Land van Cuijk, eveneens in Noord-Brabant. De partij won woensdag de gemeenteraadsverkiezingen, Team Lokaal werd tweede en Liberaal LVC eindigde als derde. De nieuwe gemeente bestaat uit Boxmeer, Cuijk, Grave, Mill en Sint Hubert en Sint Anthonis. Het opkomstpercentage was 49,51 procent.

Ook in Noord-Holland zijn gemeenteraadsverkiezingen gehouden vanwege herindeling. Zowel in Dijk en Waard als in Purmerend won een lokale partij. De opkomst in Noord-Holland lag een stuk lager dan in Noord-Brabant: in Purmerend en Beemster bracht 32,4 procent van de kiesgerechtigden een stem uit en in Dijk en Waard 35,99 procent.

Forum voor Democratie deed in alle gemeenten als nieuwkomer mee en lijkt volgens lokale media overal een plek in de gemeenteraad te hebben bemachtigd. In zowel Land van Cuijk als Maashorst gaat het om één zetel. In Dijk en Waard behaalt FVD drie zetels en in Purmerend twee zetels.

Inwoners van de fusiegemeenten hoeven volgend jaar maart niet opnieuw naar de stembus voor de gemeenteraadsverkiezingen. Dit geldt ook voor die van de gemeenten Oisterwijk, Boxtel, Vught en Eemsdelta, die in 2020 opnieuw zijn ingedeeld.