Het Openbaar Ministerie (OM) heeft een 42-jarige man gehoord in de zaak rondom de vermissing van de zevenjarige Jaïr Soares in 1995. Volgens het OM werd de man, die momenteel in een tbs-kliniek zit, gehoord als verdachte. Hij zegt zelf niet betrokken te zijn geweest bij de zaak.

De man zou onder meer naar voren zijn gekomen uit onderzoek in een database met oude zaken. Volgens het OM zijn er overeenkomsten tussen de zaak rondom Jaïr en de zaak waarvoor de man is veroordeeld. Volgens De Telegraaf gaat het om Wik H., die is veroordeeld voor de Schiedammer parkmoord in 2000, waarbij de tienjarige Nienke Kleiss werd doodgestoken.

Ook meldde zich een getuige nadat de vermissingszaak op de coldcasekalender van 2019 was geplaatst. Deze getuige zou in 1995 dicht bij de plek hebben gewoond waar de jongen verdween.

"Een en ander was voldoende om de man, die in 1995 minderjarig was, na al die jaren als verdachte te horen", aldus het OM. De verklaring van de man wordt de komende tijd onderzocht.

Jaïr verdween op 4 augustus 1995 terwijl hij met zijn ouders, broertje en de buurvrouw en haar dochter op het strand bij Monster (Zuid-Holland) was. De jongen was aan het spelen toen de rest een patatje ging halen, en sindsdien ontbreekt van hem ieder spoor.