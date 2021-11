Het rustige herfstweer maakt vanaf vrijdag plaats voor kouder weer waarbij ook kans is op winterse neerslag, laat Weerplaza weten. De kans dat de sneeuw ergens blijft liggen, is wel erg klein.

Het wordt vanaf vrijdag guur weer. "Regen met soms wat kletsnatte blokken", aldus Yannick Damen van Weerplaza.

De eerste natte sneeuw zal vrijdagmiddag vooral in de heuvels van Limburg vallen. In de nacht van vrijdag op zaterdag trekken vanaf zee enkele buien over het land, waardoor ook op andere plekken wat sneeuwvlokken naar beneden kunnen komen.

Ook de rest van het weekend blijft er kans op natte sneeuw. Zaterdag wordt het met een graad of 4 koud, zegt Weerplaza. Wit zal het echter waarschijnlijk niet worden.

"Mocht het blijven liggen, dan zal dat eerder tijdens een nachtelijke winterse bui gebeuren en dan voornamelijk in de hogere delen van ons land, zoals de Limburgse heuvels of de Veluwe", aldus Damen.

Na het weekend lopen de temperaturen weer op naar een graad of 7. Het wisselvallige weer zal echter wel doorzetten.