Een 26-jarige vrouw uit Spijkenisse is woensdag door de supersnelrechter veroordeeld tot vijf maanden cel, waarvan twee voorwaardelijk, vanwege de rellen in Rotterdam vrijdagavond. Het was de eerste supersnelrechtzitting sinds het protest vrijdag op de Coolsingel tegen het 2G-beleid ontaardde in grote rellen.

Sharon M. moet zich ook melden bij de reclassering en zich eventueel laten behandelen. Daarnaast mag ze een jaar lang niet in het centrum van Rotterdam komen en moet ze 1.000 euro aan de politie betalen voor de gemaakte schade.

M. stond terecht voor het gooien van stenen en stoeptegels naar ME-busjes en politieauto's op de Lijnbaan en Coolsingel. Het OM had zes maanden geëist, waarvan een maand voorwaardelijk. De politie had een schadeclaim ingediend van bijna 10.000 euro, maar dat vond de rechter een te groot bedrag voor de vrouw.

Agenten verkeerden vrijdagavond in levensnood, hield de rechter de vrouw woensdag voor. Het is volgens de rechter nog maar de vraag of zij weer aan het werk kunnen.

Later vandaag staat nog een 29-jarige man uit Delft voor de rechter. Woensdag zou ook een 21-jarige Rotterdammer voor de rechtbank verschijnen, maar zijn zaak werd uitgesteld omdat hij mogelijk "meerdere ernstige strafbare feiten" heeft gepleegd. Het OM heeft bij hem meer tijd nodig voor onderzoek.

Supersnelrecht hoort bij het lik-op-stuk-beleid van de politie en OM. Een verdachte valt onder het supersnelrecht als hij of zij binnen drie tot zes dagen voor de politierechter moet verschijnen.

63 Aboutaleb over rellen: 'Het waren onder anderen voetbalsupporters'

Coronaprotest Rotterdam ontaardde in rellen

Vrijdag werd tijdens rellen op grote schaal geweld gebruikt tegen hulpverleners op de Rotterdamse Coolsingel. Er werd onder meer met stenen, vuurwerk en objecten gegooid. Ook gingen meerdere politieauto's in vlammen op.

In het nauw gedreven agenten zagen zich genoodzaakt gericht op relschoppers te schieten. Vier personen raakten hierbij gewond. Ook een agent moest in het ziekenhuis worden behandeld. Er werden 49 mensen opgepakt.