De twee ambulancemedewerkers die gewond raakten bij het fatale verkeersongeval in Helmond liggen niet meer in het ziekenhuis. GGD Brabant-Zuidoost maakt woensdag bekend dat de medewerkers thuis verder aan hun herstel werken. Bij het ongeluk, dat in de nacht van 13 op 14 november gebeurde, kwamen drie minderjarige jongens om het leven.

De ambulancemedewerkers lagen met botbreuken in het ziekenhuis. Dat ze bijna tien dagen in het ziekenhuis moesten blijven, had te maken met mogelijke complicaties. Eerder lieten ze via de GGD al weten "zich gesterkt te voelen door alle meelevende berichten".

Bij het dodelijke ongeval kwamen drie jongens van vijftien en zestien jaar uit Eindhoven en Nuenen om het leven. Een vierde slachtoffer raakte zwaargewond. Ook hij was minderjarig.

De auto zou zijn bestuurd door een van de dodelijke slachtoffers. Waarschijnlijk belandde de auto van de jongens op de verkeerde weghelft en botste hij op de ambulance. Die reed op dat moment zonder patiënt en sirene.

Hoe de auto precies op de verkeerde weghelft kon belanden, is nog niet duidelijk. Ook is nog niet bekend hoe de jongens aan de auto kwamen.