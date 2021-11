Ieder jaar zorgt de Japanse duizendknoop weer voor overlast in veel Nederlandse tuinen. De plant groeit ontzettend snel en richt veel schade aan. Onderzoekers denken nu dat ze dé oplossing hebben gevonden voor dit probleem. NU.nl legt uit hoe dit zit.

Wat is de Japanse duizendknoop? De Japanse duizendknoop is een plant die oorspronkelijk uit Japan komt, maar hij bloeit eigenlijk vooral in andere landen.

Arts Philipp von Siebold bracht de plant in 1823 naar Nederland nadat hij op reis was geweest in Japan. Hierna verspreidde de duizendknoop zich razendsnel door Europa.

De plant hoort bij de honderd meest opdringerige plantensoorten. Dat zegt de IUCN, een internationale organisatie die zich bezighoudt met natuurbescherming.

De Japanse duizendknoop verspreidt zich erg snel. En hij kan per dag bovendien tot wel 10 centimeter groeien. Is hij eenmaal aanwezig in je tuin, dan is het lastig om hem weer weg te krijgen.

Daar komt nog bij dat zijn wortels erg sterk zijn. Zó sterk zelfs dat hij door asfalt en funderingen kan groeien en schade kan aanrichten aan gebouwen, wegen en leidingen.

Veel mensen zien de plant liever nog vandaag dan morgen verdwijnen. Maar dat is makkelijker gezegd dan gedaan. Er is al van alles geprobeerd om de Japanse duizendknoop te verslaan. Maaien, wortels overgieten met kokend water, elektrocuteren en het gebruik van gif: niets werd de plant de baas.

Op deze kaart kun je bekijken of de duizendknoop ook bij jou in de buurt groeit.

Wetenschappers hebben al op verschillende manieren geprobeerd van de Japanse duizendknoop af te komen, zoals het gebruik van gif. Foto: Getty Images

De Japanse duizendknoop is niet overal een probleem

Niet overal zorgt de Japanse duizendknoop voor gedoe. In Japan, het land waar de plant dus juist vandaan komt, is die bijvoorbeeld helemaal geen plaag.

Logisch dan ook dat onderzoekers daar gingen kijken hoe dit komt. Wat bleek: al die tijd werd de Japanse duizendknoop daar verslagen door de Japanse bladvlo. Niets geen grof geschut of gif nodig: het superkleine insect was daar de oplossing.

Wat is de Japanse bladvlo? De Japanse bladvlooien komen uit een streek waar het klimaat vergelijkbaar is met dat van Nederland.

Ze eten eigenlijk maar één product: de Japanse duizendknoop.

Als er geen duizendknopen meer zijn, verdwijnen de beestjes vanzelf weer uit de natuur.

Voor de bestrijding van de duizendknoop zijn heel veel Japanse bladvlooien nodig. Voor de bestrijding van de duizendknoop zijn heel veel Japanse bladvlooien nodig. Foto: ANP

Proef met bladvlooien in Amsterdam

Maar iets wat in Japan werkt, hoeft niet in Nederland te werken. Om dit te onderzoeken lieten wetenschappers vorig jaar een paar duizend Japanse bladvlooien los langs een fietspad in het Amsterdamse stadsdeel Zuid.

Afgelopen voorjaar bleek de proef geslaagd. De insecten hadden de gure herfst en winter overleefd en hadden zich voortgeplant. En het belangrijkste: de Japanse duizendknopen groeiden een stuk minder hard.

Toch zijn de vlooien nog niet direct het wondermiddel tegen de duizendknopen, waarschuwen de onderzoekers. Het is de bedoeling dat de Japanse bladvlooien zich gaan vestigen in de Nederlandse natuur. Maar dat kost heel veel tijd, omdat er enorm veel bladvlooien nodig zijn om de Japanse duizendknoop te bestrijden.

Maar omdat er al van alles is geprobeerd om de duizendknoop onder controle te krijgen, is dat het wachten volgens de onderzoekers waard.