Het is bijna december, maar toch staan bepaalde plantensoorten in bloei. Hoe kan dat? En is dat niet schadelijk voor de natuur? NU.nl vraagt het bioloog Arnold van Vliet van Wageningen University & Research.

"We hebben feitelijk nog geen vorst van betekenis gehad", legt Van Vliet uit. "Er is flinke nachtvorst nodig met enkele graden vorst, waardoor veel nu nog bloeiende planten afsterven."



Er is dit jaar wel wat nachtvorst geweest, maar volgens Van Vliet stelde dat niet veel voor. "Bepaalde plantensoorten kunnen lichte nachtvorst goed hebben. De soorten die je nu nog ziet bloeien, zijn opportunisten die - zolang het kan - door blijven gaan."

Stichting FLORON doet onderzoek naar winterbloeiers. Tussen 25 december en 3 januari werden er in totaal 624 plantensoorten in bloei gevonden. De madelief, die normaal bloeit tot en met juli, werd het meest waargenomen.

Afgelopen telling was het tweede topjaar, achter 2015. Toen werden er 735 bloeiende soorten geteld.

Steeds meer winterbloeiers

Van Vliet verwacht dat er in de toekomst steeds meer winterbloeiers te zien zijn. Dat heeft te maken met klimaatverandering, waardoor de winters warmer worden en er dus minder nachtvorst is.

Maar is dat langer bloeien niet schadelijk? Dat lijkt volgens Van Vliet niet het geval. Planten die langer doorbloeien, kunnen in het volgende seizoen ook weer volwaardig floreren.

Hij ziet daarbij een positief effect. Voor allerlei insecten zijn de bloemen, ook in de herfst en winter, een bron van nectar.

"Zo zijn vlinders nog steeds actief", aldus Van Vliet. "De afgelopen twee weken hebben we nog waarnemingen binnengekregen van dagpauwogen, atalanta's en citroenvlinders. Er zijn nu nog negen à tien dagvlindersoorten te zien."